Edda Merkel war mit 23 Jahren die jüngste Fotografenmeisterin der DDR. Nun wurde sie mit dem diamantenen Meisterbrief geehrt und kann aus 60 Jahren erzählen.

Edda Merkel hat sowohl den goldenen als auch den diamantenen Meisterbrief verliehen bekommen.

Salzwedel. - Edda Merkel ist vorbereitet. Auf dem Tisch liegen die Auszeichnungen der Handwerkskammer Magdeburg: der goldene und der diamantene Meisterbrief. Erst vor wenigen Tagen wurde ihr der Diamantene überreicht – als eine der wenigen, die vor 60 Jahren ihren Meistertitel erlangt haben.