Kalbe: Brucca-Festival hat Wasserprobe bestanden

Kalbe - „Die größte Herausforderung zum Brucca-Festival ist das Wasser von oben“, berichtete Corinna Köbele, Vorsitzende des Künstlerstadtvereins Kalbe, am Sonnabend zur Eröffnung des nunmehr fünften Festivals für Theater, Zirkus und Musik, das am Wochenende in Kalbe rund um und in der Altstadt stattfand. In den Vorjahren zeigten die Künstler, Akrobaten, Performer und Tänzer jeweils bei herrlichem Wetter ihr Können. Diesmal gab es viel Regen und es war kalt. Dennoch blickte Köbele positiv auf das jüngste Festival zurück: „Wir haben die Wasserprobe bestanden.“ Die Schwierigkeit bestand darin, unter schwierigen Witterungsbedingungen ein Festival auszuführen, das vor allem von Darbietungen im Freien lebt.