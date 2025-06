In der alten Diamantbrauerei in Magdeburg hat es offenbar wieder einen Brand gegeben. Schwarze Rauchwolken stehen am Montag, 30. Juni 2025, über dem stillgelegten Betriebsgelände.

Feuer in alter Brauerei in Magdeburg

Rauch steht über der ehemaligen Diamantbrauerei in Magdeburg.

Magdeburg - Die Feuerwehr in Magdeburg musste am Montag erneut zu einem Feuer auf dem Gelände der ehemaligen Diamantbrauerei im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ausrücken. Der Notruf dazu war kurz nach 19.30 Uhr bei der Leitstelle eingegangen. Nach einer ersten Auskunft der Feuerwehr könne noch nichts über Umfang und Ursache des Feuers gesagt werden. Allem Anschein nach seien Menschen aber nicht in Gefahr.

Die alte Diamantbrauerei ist ein verfallenes Gelände, das eigentlich schon längst zu einem attraktiven Wohnareal ausgebaut werden sollte. Bis jetzt ist es aber nach wie vor in großen Teilen verfallen. In den letzten Jahren hatte es dort immer wieder Brände gegeben, zuletzt in der vergangenen Woche.

Für das neben der Sparkasse und in der Nähe des Neustädter Bahnhofs gelegene Gelände hatte es in den vergangenen 30 Jahren immer wieder ehrgeizige Pläne gegeben. Allein passiert ist nicht viel.

Im Umfeld haben sich in einem kleinen Gewerbegebiet allerdings allerhand Firmen angesiedelt, darunter ein Baumarkt, ein Supermarkt, ein Reifenhandel und ein Autohandel. Zudem befindet sich in unmittelbarer Nähe ein wichtiger Anlaufpunkt für Dialysepatienten.