Kalbe: Kakerbecker Unternehmen baut Biogaslabor für Togo

Etwa ein Jahr lang planten und bauten Mitarbeiter der Platal Mobilsysteme GmbH Kakerbeck aus Seecontainern ein Biogaslabor. Es soll zu Forschungszwecken in Togo eingesetzt werden. Zur Abnahme vor der Verschiffung nach Afrika waren gestern Vertreter der Universität Togo und des Deutschen Biomasseforschungszentrums vor Ort.

Dr. Nils Engler (rechts) von der Deutschen Biomasseforschungszentrum gGmbH (DBFZ) erläutert Prof. Komi Agboka von der Universität in Lomé in Togo die Funktion der Anlagentechnik.

Kakerbeck - „Ein Projekt dieser Art haben wir bisher noch nicht umgesetzt“, berichtet Nicole Link, Projektleiterin bei der Platal Mobilsysteme GmbH. Das Unternehmen in Kakerbeck, das überwiegend Container sowie Anhänger und Auflieger für Fahrzeuge baut, steht vor der Fertigstellung eines Biogaslabors. Und dieses wird aus acht Seecontainern – davon ein Sanitärtrakt – zusammengestellt. „Dabei gab es einige Herausforderungen zu lösen“, so Link. Die größte Herausforderung war, das Labor so zu sagen seetauglich zu machen. Es soll nämlich verschifft werden.