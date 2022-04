Kalbe: Künstler sorgt für Markttreiben an Alter Bahnhofstraße – ohne Markt

An der Alten Bahnhof Straße in Kalbe befindet sich kein Marktplatz. Dennoch gelang es dem Künstler Peter Clauss dort reges Markttreiben zu platzieren.

Kalbe - An der Alten Bahnhofstraße in Kalbe bleiben des Öfteren Passanten stehen. Sie schauen, was an einer bisher grauen Wand, gegenüber der Alten Post, passiert. Farbe kommt dort ins Spiel.