Lesen Kalbe: Leiter der Bibliotheken im Altmarkkreis im Austausch

Auch Bibliotheksleiter müssen sich einmal austauschen. Welche Veranstaltungen bietet Ihr an? Mit welchen Ideen wollt Ihr neue Leser in die Einrichtung locken? Zu diesen und weiteren Fragen, aber auch zu Fördermöglichkeiten erhielten die Leiter der Bibliotheken im Altmarkkreis Salzwedel beim Kreistreffen der öffentlichen Bibliotheken Antworten. Diese Veranstaltung fand in der Bibliothek in Kalbe statt.