Der Halberstädter Dom bietet viel: den größten mittelalterlichen Kirchenschatz außerhalb des Vatikans, beeindruckende Architektur, wundervolle Glasmalerei - und Musik. Am 17. Mai wird ein Besuch in Kirche und Kreuzgang zu einem Kurztripp nach Italien.

Halberstadt. - Italien - Sonne, Wein und gutes Essen, faszinierende Geschichte, beeindruckende Architektur und Kunst. Vieles, was man landläufig mit Italien verbindet, findet sich auch in Halberstadts Dom. Der bietet am 17. Mai sogar explizit italienische Stunden an.