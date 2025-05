Der Kuhball in Tanne wird wieder gefeiert. Weil in diesem Jahr zusätzlich ein besonderes Ereignis ansteht, veranstaltet Brockenbauer Thielecke einen Tag zuvor ein Hoffest mit Rahmenprogramm. Darauf können sich Besucher freuen.

Kuhball in Tanne 2025

Ein ganzes Wochenende wird sich im Mai in Tanne um das Harzer Rote Höhenvieh drehen. Neben dem Kuhball wird es auch einen Tag des offenen Hofes beim Brockenbauern am 24. Mai 2025 geben.

Tanne. - Der Tanner Kuhball ist jedes Jahr ein großes und gut besuchtes Ereignis in dem Oberharz-Ort. In diesem Jahr steht zudem ein Jubiläum an: Die Wiederaufnahme der Zucht des Harzer Roten Höhenviehs jährt sich zum 30. Mal. Auf dem Hof vom Brockenbauer Thielecke wird deshalb ein großes Fest veranstaltet.