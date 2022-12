Kalbe: Schnelles Internet für die Innenstadt

Schnelles Internet in jedem Wohnhaus in Kalbe? Noch immer ist dies nicht die Realität. Das Unternehmen GlasfaserPlus, ein Gemeinschaftsunternehmen von Deutsche Telekom und IFM Investors, möchte das ändern. 2024 soll der Ausbau beginnen.

Kalbe - Nicht überall im Stadtbereich Kalbe gibt es eine schnelle Internetverbindung. Und nicht überall in Kalbe ist der Ausbau des Glasfasernetzes über den Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) förderfähig. So bleiben Bereiche in der Kernstadt ohne schnelle Glasfaseranbindung. Und somit bleiben Anschlüsse mit geringeren Geschwindigkeiten. Ein Unternehmen möchte dies nun ändern. Was tun, damit auch dort schnelles Surfen im Netz möglich wird?