Kalbe: Weshalb dieses Jahr weniger Störche aus dem Nest ausfliegen

29 Storchenpaare ließen sich in diesem Jahr in den Nestern im Altkreis Kalbe nieder. Seit Beginn der Storchenzählung 1980 waren es noch nie so viele. 109 Eier legten diese. Doch nur etwa die Hälfte dieser wurden ausgebrütet. Hat das etwas mit der trockenen Witterung zu tun?

Die Anzahl der Storchenpaare, die sich im Altkreis Kalbe in diesem Jahr niederließen, ist mit 29 so hoch wie seit Beginn der Zählung 1980 noch nie. Und dennoch gibt es „nur“ 55 Jungstörche.

Kalbe - In 27 Storchennestern in der mittleren Altmark, im Altkreis Kalbe, zählten die Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Vienau in diesem Jahr 109 Eier. „Das ist das zweitbeste Ergebnis nach 1994 mit 116 Eiern“; berichtet Michael Arens, Kreisnaturschutzbeauftragter und Vorsitzender der Störche Nabu-Fachgruppe. und trotzdem ist die Anzahl der Jungstörche nicht so hoch.