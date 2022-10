Friedhof Kalbe: Wie darf die Grabgestaltung aussehen?

Weder für Ja noch für Nein stimmten die Mitglieder des Packebuscher Ortschaftsrates in ihrer Stellungnahme zur Änderung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung für kommunale Friedhöfe und Trauerhallen in der Einheitsgemeinde Kalbe. Was steckt dahinter?