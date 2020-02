Als süße Früchtchen präsentierten sich die Flotten Motten der gastgebenen Karnevalsgesellschaft auf ihrem Wagen und verteilten auch Luftküsse an die zahlreichen Umzugsbesucher am Straßenrand der B 71. Foto: Elke Weisbach

Sie wurden nicht vom Winde verweht - die Jecken der Kakerbecker Karnevalsgesellschaft und ihre närrischen Gäste beim traditionellen Umzug.

Kakerbeck l Für Karin Ullrich ist es Ehrensache, dass sie zum Karnevalsumzug aus Mecklenburg-Vorpommern zurück in die Altmark kommt, um mit ihren Schwestern Antje Glaue und Silke Schulz in Kakerbeck ordentlich zu feiern. So war es auch in diesem Jahr. Das Trio postierte sich zeitig an der B 71, die rund zwei Kilometer durch das Dorf führt und für den traditionellen Karnevals-umzug der Kakerbecker Karnevalsgesellschaft (KKG) wieder zur Festmeile wurde. Mit Ilse Voß und Heidi Wieneke stießen die drei Schwestern auf das gelungene Event an.

Niemand muss durstig bleiben

Denn auch die Kakerbecker selbst – viele wieder fantasievoll kostümiert – ließen sich nicht lumpen. Vor etlichen Häusern an der Festzugstrecke brutzelte etwas auf dem Grill, an anderer Stelle gab es heißen Glühwein, wie zum Beispiel vor dem Haus von Familie Elbruda. „Das mache ich schon seit vielen Jahren. Und unser Verein freut sich, wenn er eine kleine Spende bekommt“, erzählte Angela Elbruda. Sie hatte am Sonnabend gut 20 Liter Glühwein im großen Topf und schenkte fleißig aus.

Und auch die Karnevalisten selbst sorgten dafür, dass niemand durstig bleiben musste. So mancher Becher und manch kleines Fläschchen wechselten den Besitzer. Auch Hopfenbrause war darunter, die aus der knallroten Kakerbecker Riesenkiste verteilt wurde, die auf zehn Füßen und mit Biermotor lief. Ein echter Hingucker im Zug, in dem sich ein Dutzend Wagen präsentierten, zu denen natürlich auch der Knast der Saalpolizei am Ende des Umzugs gehörte. Dazu kamen noch drei Kutschen. In zwei von ihnen zeigten sich dem närrischen Volk das aktuelle Prinzenpaar, André I. und Karin I., sowie das Kinderprinzenpaar, Elisabeth I. und Lennard I., die den Festumzug anführten. Kakerbecks Elferrat, die kleinen und großen Funken, die Garde sowie die Flotten Motten folgten in Wagen und zu Fuß. Auch die Brüchauer waren vertreten. Ihr Motto in diesem Jahr „Zwergenaufstand bei Egon Olsen“, der natürlich persönlich anwesend war und Benny („Mächtig gewaltig!“) sowie Kjeld und die rothaarige Yvonne mitgebracht hatte.

Bilder Mal wieder aus dem Brüchauer Knast raus: Egon Olsen mit seinen Kumpanen, die alles „mächtig gewaltig“ fanden. Foto: Elke Weisbach



Die Narren ließen ihre Gäste nicht durstig werden und schenkten vom Wagen aus so machen Schluck aus. Foto: Elke Weisbach



Der Wind zerrte zwar an ihren kurzen Röcken, das tat der guten Laune der Funken aber keinen Abbruch. Foto: Elke Weisbach



Stießen auf den Umzug an (von links): Ilse Voß, Antje Glaue, Silke Schulz, Karin Ullrich und Heidi Wieneke. Foto: Elke Weisbach



Angela und Günter Elbruda boten wieder Glühwein an. Foto: Elke Weisbach



Hanna Steinert aus Stendal fing die Kamellen mit dem Schirm. Foto: Elke Weisbach



Schwarz-weiß statt bunt präsentierten sich diese Narren. Foto: Elke Weisbach



Immer wieder mischten sich die Narren unters Volk, so auch die rothaarige Yvonne. Doch wo war Kjeld? Foto: Elke Weisbach



Ja, auch der letzte Knast-Wagen füllte sich stetig. Die Saalpolizei fing so manchen Umzugsbesucher ein, der sich ihrer Meinung nach nicht närrisch genug...



Ein Hingucker beim Festumzug war auf jeden Fall die Kakerbecker Pilskiste, die mit zehn Beinen und Biermotor betrieben wurde. Foto: Elke Weisbach



Auch Blumen wurden an das närrische Volk verteilt, das sich sehr zahlreich am Straßenrand versammelt hatte. Foto: Elke Weisbach



Zahlreiche Kamellen flogen

Natürlich ließen sich auch die närrischen Gäste aus Klötze, Immekath und Bismark nicht lumpen und sorgten für ausgelassene Stimmung. Es regnete zahlreiche Kamellen und andere Süßigkeiten. Dazu gab es reichlich Konfetti. Auf einigen Wagen waren eigens dazu Kanonen aufgebaut. Auch Blumen wurden verteilt. Musik gab es vom Kakerbecker Spielmannszug und vom Spielmannszug Wernstedt/Engersen. Und nach dem Festumzug war noch nicht Schluss. Gemäß dem Schlachtruf „Immer hinein!“ wurde in der Kakerbecker Turnhalle weiter gefeiert.