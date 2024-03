Eine Überraschung erlebte die Polizei bei der Aufnahme eines Unfalls am Ortseingang Kalbe/Milde. Der Motorradfahrer hatte offenbar gegen so einige Regeln verstoßen.

Kalbe - Am Mittwochnachmittag kam ein Motorradfahrer in der Kurve am Ortseingang Kalbe, aus Richtung Neuendorf am Damm kommend, zu Fall – offensichtlich nicht ganz ohne Grund.