Hansestadt Gardelegen will notfalls klagen Kein Scherz: In Drömling steht jedes Haus unter Denkmalschutz
Nach Ansicht von Altmarkkreis und Land Sachsen-Anhalt steht der komplette Drömling unter Denkmalschutz. Alles, was ohne Genehmigung errichtet oder verändert wird, fällt unter Schwarzbauten. (Karte des betroffenen Gebietes im Artikel).
Gardelegen. - Ein Zufall brachte es ans Licht: Es war ein Weg im Drömling, der nach der Beseitigung von Sturmschäden wieder auf Vordermann gebracht werden sollte. Es sollten Löcher zugeschoben werden – mehr nicht. Doch da kam die Denkmalschutzbehörde des Altmarkkreises des Weges und teilte mit: „So geht das nicht. Dazu wird eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung benötigt.“ Wie jetzt, fragte die Verwaltung der Hansestadt Gardelegen. „Ja, der gesamte Drömling steht unter Denkmalschutz“, lautete die Information.