Im Sichauer Windpark in der Einheitsgemeinde Gardelegen liegen alte Rotorblätter seit Monaten. Anwohner fragen sich, was damit werden soll.

Gardelegen. - Stillstehende Windradflügel – wenn der Wind weht – sind in der Altmark immer mal wieder ein Aufregerthema. Im Windpark bei Sichau bewegen sich drei Flügel gar nicht. Sie liegen nämlich einfach so neben einer Anlage. Und das wohl schon seit langer Zeit. Mehrere Volksstimme-Leser meldeten sich deshalb in der Redaktion – und auch auf der „Sag’s uns einfach“-Seite der Hansestadt Gardelegen hinterfragte ein Bürger, ob das nicht gar Sondermüll sei und wie lange so etwas dort in der Natur herumliegen dürfe.