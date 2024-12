In der Letzlinger Kita Heideblümchen gibt es kurzfristig personelle Probleme. Das stellt berufstätige Eltern vor große Herausforderungen.

Die Kita Heideblümchen in Letzlingen. Dort gilt bis Freitag neu eine eingeschränkte Öffnungszeit.

Gardelegen/Letzlingen. - Da staunten Eltern nicht schlecht, als sie am Dienstag (3. Dezember) gegen 13 Uhr die schriftliche Information erhielten, dass die Betreuung in der Letzlinger Kita Heideblümchen vom 4. bis zum 6. Dezember nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten möglich ist, und zwar von 6.30 bis 12.30 Uhr. „Aufgrund personeller Ausfälle stehen nicht genügend pädagogische Fachkräfte zur Verfügung, um eine entsprechende Betreuung und Förderung Ihrer Kinder in der Kita Heideblümchen zu den gewohnten Öffnungszeiten zu gewährleisten“, heißt es unter anderem im Elternbrief, verfasst vom Träger der Kita, der Stadt Gardelegen.