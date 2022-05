Keine offizielle Fahrzeugübergabe der Feuerwehr in Gardelegens Ortsteil Jeseritz

Gardelegen/Jeseritz (ca) - Eigentlich sollte sie in einem größeren Rahmen gefeiert werden, die offizielle Übergabe eines nigelnagelneuen Löschfahrzeuges an die Jeseritzer Wehr. Das findet coronabedingt nun nicht in dieser Form statt, teilte der Jeseritzer Wehrleiter, Olaf Wendorff, mit.