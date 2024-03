Gardelegen. - Der Kindergarten Hollerbusch in Jerchel macht bei dem Projekt „Kleine Hände – große Zukunft“ mit. Schon den Kleinsten soll dabei ein Einblick in die Berufswelt des Handwerks gegeben werden.

Viele Kinder staunten nämlich nicht schlecht, als sie auf dem Gelände der Firma Elektro-Montagen Kämpfer im Gardelegener Gewerbegebiet ankamen. Im Außenbereich erklärte ein Mitarbeiter des Unternehmens ihnen, wozu Strom gebraucht wird und welche Geräte man ohne Strom gar nicht benutzen kann.

Im Anschluss wurden die Knirpse auch selbst noch aktiv. An einem interaktiven Brett hatten sie die Möglichkeit, selbst einen Stromkreislauf herzustellen. Dazu steckten sie kurze Kabel in kleine Steckdosen und ließen so einen orangefarbenen Propeller in den klaren Himmel aufsteigen. Das sorgte natürlich für Begeisterung. Andere Kinder waren fasziniert von der Klingel, die sie durch das Schließen des Kreislaufes in Gang setzten.

Nach dem Projekt erstellen die Kinder mit ihren Erzieherinnen ein Poster von ihrem ereignisreichen Tag. Mit ganz viel Glück kann der Kindergarten in Jerchel damit beim Kita-Wettbewerb 500 Euro gewinnen.