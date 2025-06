Eine junge rau und eine Senioren schneiden in einer privaten Küche zusammen Obst.

Salzwedel/Wittenberge - Jeden Tag kämpfen ältere Menschen in Salzwedel und Umgebung damit, ihren Alltag zu bewältigen – oft unnötigerweise allein. Eine Lösung liegt in Alltagshilfen, die über die Pflegekasse finanziert werden können. Doch viel zu viele Senioren nehmen diese wichtige Unterstützung zu spät oder gar nicht in Anspruch.