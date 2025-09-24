Zukunftsfähig oder nicht? Kitaschließungen - wie wird Gardelegens Kommunalpolitik entscheiden?
Das anvisierte Aus für Berge und Kloster Neuendorf und der Neubau in Letzlingen war Thema im Gardelegener Bauausschuss. Verbunden mit einer kritischen Diskussion.
24.09.2025, 07:00
Gardelegen. - Die Anpassung der Kindertagesstätten-Landschaft war erstmals Beratungsthema im Bauausschuss der Stadt Gardelegen. Kernpunkte: Die Schließung der Kitas in Berge und Kloster Neuendorf, die Planung eines Kita-Neubaus in Letzlingen und das „Ruhendstellen“ der Pläne für einen Kita-Neubau in Solpke bis 2030.