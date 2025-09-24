weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Zukunftsfähig oder nicht? Kitaschließungen - wie wird Gardelegens Kommunalpolitik entscheiden?

Das anvisierte Aus für Berge und Kloster Neuendorf und der Neubau in Letzlingen war Thema im Gardelegener Bauausschuss. Verbunden mit einer kritischen Diskussion.

Von Cornelia Ahlfeld 24.09.2025, 07:00
Hat die kleine Kita in Berge eine Zukunft? Der Stadtrat muss Entscheidungen treffen.
Hat die kleine Kita in Berge eine Zukunft? Der Stadtrat muss Entscheidungen treffen. Foto: Stefanie Herrmann

Gardelegen. - Die Anpassung der Kindertagesstätten-Landschaft war erstmals Beratungsthema im Bauausschuss der Stadt Gardelegen. Kernpunkte: Die Schließung der Kitas in Berge und Kloster Neuendorf, die Planung eines Kita-Neubaus in Letzlingen und das „Ruhendstellen“ der Pläne für einen Kita-Neubau in Solpke bis 2030.