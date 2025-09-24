Ein Vortrag von Ute Maria Büenfeld zu Israel und Palästina in einem Ortseil von Salzwedel richtet den Fokus auf Frieden und stemmt sich gegen Polarisierung.

Salzwedel/Ritze. - Es war ein „spannender Vortrag“ mit einer „kontroversen, aber wertschätzenden Diskussion“, fasst Petra Ziebarth vom Hofgut Ritze die dortige Veranstaltung am Sonnabend, den 20. September, mit Ute Maria Büenfeld zum Thema „Gewalt in Nahost“ und zum gemeinsamen Kampf israelischer und palästinensischer Frauen um Frieden und Versöhnung zusammen. Diese erntete dabei auch einigen Gegenwind.