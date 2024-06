Ein Pächter will seinen Garten am Langförder Weg nicht aufgeben, obwohl er sich vom Investor, der dort ein Baugebiet für Eigenheime plant, dazu gedrängt fühlt.

So sah die Hecke an Müllers Garten am Langförder Weg aus - dann wurde sie einfach bodentief abgesägt. Der Investor soll dabei selbst zur Tat geschritten sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Astern, Sonnenblumen, Amarant, ein romantischer Rosenbogen und eine akkurat geschnittene Laubhecke: Stolz zeigt Lutz Müller Bilder von seinem schmucken Garten. Schon seit rund 30 Jahren bewirtschaftet er den, baut Obst und Gemüse an und hat viel Arbeit und Liebe in das Pachtgrundstück gesteckt. Doch damit könnte es bald vorbei sein, denn auf dem Gelände der Kleingärten am Langförder Weg soll ein Baugebiet entstehen. Und der Investor, so berichtet Müller, scheint die Gartenpächter deshalb so schnell wie möglich loswerden zu wollen.