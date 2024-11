In Kalbe gibt es viele leere Wohnungen. Aber wer barrierefrei leben will, hat es dort als Mieter schwer. Umso positiver sind Christian Noack Pläne zu bewerten.

Kommentar zu barrierefreien Wohnungen: „Eine Investition in die Zukunft“

So lange wie möglich selbstständig

Foto: vs

Kalbe - Dass ich vielleicht schon einmal meinen Bedarf anmelden sollte, das schoss mir kürzlich durch den Kopf, als mir Unternehmer Christian Noack sein Vorhaben vorstellte, in einer im Rohbau befindlichen Kegelhalle in der Milde-Stadt vier barrierefreie Wohnungen zu schaffen. Die sind nämlich trotz des großen Leerstandes, den es zum Beispiel auf dem Petersberg gibt, echte Mangelware. Jedenfalls in Kalbe.