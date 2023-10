Packebusch/Kalbe - Ehrlich währt am längsten. Das gilt auch für die Kommunalpolitik. Und da frage ich mich angesichts der Querelen rund um die Nutzung des Packebuscher Dorfgemeinschaftshauses wirklich, warum behauptet wird, dass die Stadtverwaltung den Ortschaftsrat über eine längerfristige Nutzungsvereinbarung mit einer Privatperson im Unklaren gelassen hat, obwohl sich anhand des Schriftverkehrs nachweisen lässt, dass Informationen zwischen Stadtverwaltung und Ortsbürgermeister geflossen sind.

Wenn der Ortschaftsrat ein Problem mit der dauerhaften Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses hat – und das ist in Packebusch offensichtlich der Fall -, dann kann er das klar äußern und er kann auch versuchen, seine Argumente gegenüber der Stadtverwaltung geltend zu machen. Aber einfach zu sagen, dass er nicht informiert wurde, das geht nicht.

Überhaupt, diesen Eindruck habe ich in den vergangenen Wochen in mehreren Ortschaftsratssitzungen gewonnen, scheint die teils ungezügelte Kritik an der Stadtverwaltung eine Art Sport in der Einheitsgemeinde Kalbe geworden zu sein. Ob da der neue Bürgermeister gegensteuern kann? Ich wage das zu bezweifeln.