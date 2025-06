Dank des Einsatzes einer Bürgerinitiative und der Entscheidung des Stadtrates haben die Menschen in Gardelegen eine Möglichkeit, die vielen anderen verwehrt bleibt.

Gardelegen - Seit das Land Sachsen-Anhalt die Möglichkeit eröffnet hat, Windräder in Wälder zu bauen, gibt es Streit um dieses Thema. In Gardelegen plante der baden-württembergische Energiekonzern EnBW gleich 40 solcher Windkraftanlagen. Doch hier werden - anders als in anderen Regionen - jetzt nicht Stadträte und Ortschaftsräte darüber diskutieren und entscheiden. Hier bekommen die Menschen eine einmalige Chance.