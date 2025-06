André Stallbaum hat am Samstag, 28. Juni, alle Hände voll damit zu tun, die zahlreiche Helfer zu koordinieren. Der Sturm am 26. Juni hat seine Plantage in Stendal verwüstet.

Stendal. - Teile der Obstplantage an der Osterburger Straße in Stendal sind verwüstet. Schuld ist der Sturm vom Donnerstag, 26. Juni. Am Freitag ruft Landwirt André Stallbaum um Hilfe. Die Unterstützung, die er am Tag darauf erhält, überwältigt ihn.