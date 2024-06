Lernfreude Altmark - dieser Verein kämpft um den Erhalt der evangelischen Grundschule in Gardelegen.

Foto: vs

Gardelegen - Respekt, kann ich da nur sagen. Das ist wirklich mutig, was eine Gruppe von Eltern auf den Weg bringen will mit ihrem neuen Verein Lernfreude Altmark. Der soll neuer Träger der evangelischen Grundschule in Gardelegen werden.