Für vier teure Tierarztbesuche im Jahr sollen Hühnherhalter in der Altmark künftig zahlen - falls sich ein Veterinär dafür findet. Die neuen Regeln bedeuten wohl das Aus für glückliche Hühner in privater Haltung.

Gardelegen - Ich wollt’ ich wär’ ein Huhn, ich hätt’ nicht viel zu tun“ – sangen einst die Comedian Harmonists. Huhn sein, das will heute wohl kaum jemand, denn das Gros der Tiere wird in Anlagen gehalten, in denen kein Mensch leben wollen würde. Viele Altmärker haben deshalb selbst noch ein paar glückliche Hühner auf dem Hof laufen und freuen sich über „jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei“. Doch damit dürfte es bald vorbei sein.