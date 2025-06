Alles zurück auf Anfang? Nachdem es für einige Wochen ruhig geworden war um die obdachlose Frau in Halberstadt, die mit ihrem Verhalten für einigen Ärger sorgte, befürchten einige Einwohner die Rückkehr zu alten Zuständen.

Obdachlose Ines H. in Halberstadt erneut auf der Straße – Sorgen in der Innenstadt wachsen

So sah das Camp der Obdachlosen im Mühlenweg aus. Anwohner am Hohen Weg befürchten, dass es vor ihrer Haustür ähnlich aussehen könnte.

Halberstadt. - Lange Zeit hat eine Obdachlose in Halberstadt die Passanten in der Innenstadt und die Kunden eines Einkaufszentrums in der Braunschweiger Straße belästigt. Nach einem juristischen Hickhack Anfang 2025 hatte man im Frühling eine Lösung gefunden. Nun befürchten einige Einwohner, dass die Probleme wieder von vorne losgehen.