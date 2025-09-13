Für Akzeptanz beim Ausbau der Erneuerbaren Energien soll ein neues Gesetz in Sachsen-Anhalt sorgen. Im konkreten Fall in Gardelegen fühlt man sich beim Ergebnis allerdings völlig verschaukelt.

Nur halb so viel Geld wie angekündigt

Gardelegen - Da bleibt einem doch fast die Spucke weg bei dieser Pressemitteilung von EnBW mit dem Titel: „Landtag von Sachsen-Anhalt macht den Weg frei für die kommunale Beteiligung in Gardelegen in Millionenhöhe“.