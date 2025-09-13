weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Nur halb so viel Geld wie angekündigt: Kommentar zur finanziellen Beteiligung Gardelegens: Als Tiger gestartet ...

Nur halb so viel Geld wie angekündigt Kommentar zur finanziellen Beteiligung Gardelegens: Als Tiger gestartet ...

Für Akzeptanz beim Ausbau der Erneuerbaren Energien soll ein neues Gesetz in Sachsen-Anhalt sorgen. Im konkreten Fall in Gardelegen fühlt man sich beim Ergebnis allerdings völlig verschaukelt.

Von Stefanie Herrmann 13.09.2025, 10:00
Stefanie Herrmann ist Reporterin bei der Volksstimme.
Stefanie Herrmann ist Reporterin bei der Volksstimme. Foto: David Behrendt

Gardelegen - Da bleibt einem doch fast die Spucke weg bei dieser Pressemitteilung von EnBW mit dem Titel: „Landtag von Sachsen-Anhalt macht den Weg frei für die kommunale Beteiligung in Gardelegen in Millionenhöhe“.