Bis zu 44 Windräder im Wald Irritierende Neuigkeiten zum EnBW-Projekt in Gardelegen: Plötzlich ist alles anders
Auf viel Geld durfte die Hansestadt Gardelegen im Falle der Realisierung eines EnBW-Projektes mit Windrädern im Wald bei den Hellbergen hoffen. Warum die Summe sich nun extrem verändert hat ...
12.09.2025, 17:25
Gardelegen/Magdeburg. - Sachsen-Anhalts Landtag hat am Donnerstag das „Gesetz zur Akzeptanzsteigerung und Beteiligung beim Ausbau der erneuerbaren Energien“ verabschiedet. Das hat direkten Einfluss auf das geplante Projekt von EnBW in Gardelegen, für das Windräder in den Wald nahe der Hellberge gebaut werden sollen. Denn nun steht fest, mit wie viel Einnahmen die Stadt durch das Projekt rechnen könnte. Und bei der Zahl dürfte sich mancher ungläubig die Augen reiben.