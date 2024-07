Kommentar zur Schlägerei am Freibad Zienau: Polizei und Kreis blieben vage - so entstehen Gerüchte

Wenn eine Schlägerei in den sozialen Netzwerken für so große Aufmerksamkeit sorgt, wenn viele Leser in der Volksstimme-Redaktion anrufen, weil Rettungsdienst und Polizei an einem heißen Sonnabend vor dem proppevollen Freibad vorgefahren sind, dann gehört solch ein Vorfall klar benannt. Ohne Wenn und Aber.