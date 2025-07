Eine Yacht ist wegen des niedrigen Wasserstands in der Zollelbe in Magdeburg auf Grund gelaufen - und brannte später aus.

Magdeburg. - Die Elbe schrumpft – und wird zur Gefahr. Das Niedrigwasser legt nicht nur die Schifffahrt lahm, sondern bringt Menschen in Lebensgefahr. In Magdeburg strandeten zwei Urlauber mitten im Flussbett, weil ihr Boot auf Grund lief – und verloren es am Ende in einem Brand. Eine dramatische Nacht auf der Zollelbe, die sinnbildlich steht für den Ausnahmezustand auf dem Fluss.