Kommentar zur Wiedereröffnung der Tafel-Ausgabe in Gardelegen: Würde bewahren

Armut in Deutschland

Foto: vs

In Gardelegen wurde vor knapp einem Jahr die Ausgabestelle der Tafel geschlossen. Bei vielen Bürgern sorgte das für Entrüstung, Betroffene schämten sich, jetzt in der Öffentlichkeit an einem Lieferwagen anzustehen. Ein kleiner Verein hat etwas dagegen unternommen.