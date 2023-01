Kommt das Parkverbot auf Gardelegens Rathausplatz?

Gardelegen - „Die Linke will nicht verbieten, sondern hat Anfragen von Bürgern in ihrem Antrag in Worten gefasst.“ Und „wir wollen nicht als Fraktion der Verbote dastehen.“ Das musste Sieghard Dutz erst einmal loswerden, als es im Ausschuss für Bau- und Ordnungsangelegenheiten um den Antrag seiner Fraktion für ein saisonales Parkverbot auf dem Gardelegener Rathausplatz ging.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.