Können die Jävenitzer im Gardelegener Ortsteil auf neue Siedler hoffen?

Jävenitz - „Auf uns’rer Wiese gehet was, watet durch die Sümpfe, hat ein schwarz-weiß Röcklein an, trägt auch rote Strümpfe...“ Dieses Kinderlied kennt jeder. Und dafür, dass Herr und Frau Adebar vielleicht auch in Jävenitz wieder heimisch werden, wurde in diesen Tagen gesorgt.