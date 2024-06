Hochkarätige Konzertformate in Erinnerung an den berühmtesten Sohn der Stadt Gardelegen: Die Altmark Festspiele präsentieren mit den Otto-Reutter-Tagen eine neue Veranstaltungsreihe.

Das David Hermlin Trio begeisterte am Sonntagabend das Publikum im vollbesetzten Schützenhaus.

Gardelegen. - Die Kunstform des Couplets und die Musik des frühen 20. Jahrhunderts wurde in Gardelegen gleich ein ganzes Wochenende lang gefeiert, und zwar im Rahmen der ersten Otto-Reutter-Tage. Organisiert von den Altmark Festspielen, boten die Veranstaltungstage ein abwechslungsreiches Programm, das das künstlerische Erbe des berühmtesten Sohns der Stadt inszenierte.

Zum Programm gehörten mehrere Veranstaltungen, die zahlreiche Besucher anzogen. Von Lesungen über musikalische Darbietungen bis hin zu thematischen Stadtführungen, mit Rupert Kaiser als Uralt-Bürgermeister Julius Beck im Dialog mit seinem Zeitgenossen Reutter wurde für jeden Geschmack etwas geboten.

Thematische Führungen

Der Höhepunkt des Wochenendes war die Abschlussveranstaltung am Sonntagabend im Schützenhaus. Unter dem Titel „Ick wundere mir über jarnischt mehr“ zog sie zahlreiche Besucher an und das Schützenhaus in Gardelegen komplett ausverkauft.

Schauspielerin Petra Kleinert führte das Publikum durch den Abend und las bekannte und weniger bekannte Couplets von Otto Reutter. Die Zuschauer konnten viele der Texte mitsprechen, und es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Besonders die bekannten Stücke wie „In fünfzig Jahren ist alles vorbei“ fanden großen Anklang beim Publikum. Kleinert verstand es meisterhaft, die humoristischen und auch heute noch aktuellen Texte Reutters lebendig werden zu lassen.

Musikalisch untermalt wurde der Abend vom David Hermlin Trio, bestehend aus David Hermlin am Schlagzeug und Gesang, Lorenzo Baldasso an der Klarinette und Sascha Kommer am Klavier. Mit ihrem Swing der Dreißiger Jahre, inclusive authentischer Anzüge und Instrumente sowie einer gehörigen Portion Humor begeisterten die Musiker die Zuhörer. Die humoristischen Einlagen und die virtuose Darbietung des Trios trugen wesentlich zur heiteren Stimmung des Abends bei, und nicht selten stahlen die drei jungen Männer die Show und entpuppten sich als die wahren Stars des Abends.

Die Atmosphäre im Schützenhaus war ausgelassen und fröhlich. Es wurde viel gelacht, und das Publikum zeigte sich begeistert. Die Mischung aus humorvollen Texten und schwungvoller Musik sorgte für einen gelungenen Abend.

Die Veranstalter der Altmark Festspiele zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf des Wochenendes und der positiven Resonanz. Die Otto-Reutter-Tage haben bewiesen, dass das Erbe von Otto Reutter auch heute noch viele Menschen begeistert. Schon jetzt kündigen die Altmarkfestspiele an, aus dieser Reihe eine Tradition für Gardelegen zu machen.