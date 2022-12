Advent Krippen in Kirche Kalbe ausgestellt

Krippen aus Holz, Krippen aus Papier, Krippen aus Kalbe und aus der weiten Welt – die erste Krippenausstellung in der Kirche in Kalbe zeigt, wie vielfältig diese Exemplare sein können. Jeweils an den Adventssonntagen und nach Vereinbarung ist die Schau anzusehen.