Das Kulturhaus Kalbe hat wegen seiner Größe überregionale Bedeutung. Doch die kleine Stadt steht in Sachen Finanzierung allein da. Umso wichtiger sind Fördermittel.

Antrag an die Investitionsbank

Kalbe - Das Kulturhaus Kalbe sucht in Sachen Platzkapazität seinesgleichen. So hat dort gerade ein großer Tanzstundenabschlussball mit Hunderten Gästen stattgefunden. Doch wenn es um die Finanzierung des riesigen Objektes geht, ist die kleine Stadt Kalbe auf sich allein gestellt. Umso wichtiger ist es, dass bei notwendigen Investitionen Fördermittel fließen. Und die stehen wieder in Aussicht.