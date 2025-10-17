Die Stadt Kalbe investiert erneut ins Kulturhaus, obwohl dort kaum noch Veranstaltungen statfinden. Woran liegt das? Und wie soll das Problem gelöst werden?

Kulturhaus ohne Kultur: Was läuft schief in Kalbe?

Das vorerst letzte Konzert im Kulturhaus: Im Januar sang Ronny Weiland vor teils lichten Stuhlreihen. Die Besucher trugen teilweise Wintejacken und Mützen.

Kalbe - Wer eine Kulturveranstaltung besucht, will nicht frieren und auch nicht schwitzen, sondern einfach nur genießen. Im Kalbenser Mehrzwecksaal lässt sich das aber kaum noch realisieren. Nicht nur deshalb wird die Veranstaltungsstätte nicht mehr gebucht.