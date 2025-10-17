weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Was die Stadt sagt: Kulturhaus ohne Kultur: Was läuft schief in Kalbe?

Was die Stadt sagt Kulturhaus ohne Kultur: Was läuft schief in Kalbe?

Die Stadt Kalbe investiert erneut ins Kulturhaus, obwohl dort kaum noch Veranstaltungen statfinden. Woran liegt das? Und wie soll das Problem gelöst werden?

Von Cornelia Kaiser Aktualisiert: 18.10.2025, 11:46
Das vorerst letzte Konzert im Kulturhaus: Im Januar sang Ronny Weiland vor teils lichten Stuhlreihen. Die Besucher trugen teilweise Wintejacken und Mützen.
Das vorerst letzte Konzert im Kulturhaus: Im Januar sang Ronny Weiland vor teils lichten Stuhlreihen. Die Besucher trugen teilweise Wintejacken und Mützen. Archivifoto: Maik Bock

Kalbe - Wer eine Kulturveranstaltung besucht, will nicht frieren und auch nicht schwitzen, sondern einfach nur genießen. Im Kalbenser Mehrzwecksaal lässt sich das aber kaum noch realisieren. Nicht nur deshalb wird die Veranstaltungsstätte nicht mehr gebucht.