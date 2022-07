Kurpark Kalbe: Wann geht es weiter?

Kalbe - Im Kalbenser Kurpark liegt noch immer Holz. Viel Holz. Es sind jene Baumstämme, die im vergangenen Jahr aufgrund von Gefahr in Verzug und Schädlingsbefall – der Kalbenser Kurpark ist vom Eschentriebsterben betroffen, ausgelöst unter anderem vom Pilz Falsches Weißes Stängelbecherchen – gefällt werden mussten. Aber hätte dieses Holz nicht längst abtransportiert werden können? Bereits im Frühjahr dieses Jahres antwortete Bürgermeister Karsten Ruth auf Volksstimme-Anfrage, dass die Feuchtigkeit im Boden es nicht erlaube, mit schwerem Gerät in den Park zu fahren. Der Boden, in dem sich die Zwiebeln der Frühblüher befinden, könnte stark Schaden nehmen.