Denkmalschützer machen sich über den Betonklotz lustig, der jetzt statt des alten Backhauses in Gardelegen steht. Die „Sehenswürdigkeit“ kostete 100.000 Euro. Welche Vorwürfe sie erheben...

Das Back- und Bethaus in Gardelegen kurz vor dem Abriss. Heute ist an dieser Stelle ein Betonklotz zu finden, den die Freunde Großes Hospital zu Gardelegen als „Symbol für das Systemversagen“ betrachten.

Gardelegen. - Denkmaltag ist gerade vorbei. Hunderte Gardelegener ließen sich wieder begeistern - in diesem Jahr unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ Ein Slogan, der in Anbetracht der Entwicklung rund um das Backhaus für den Verein „Freunde Großes Hospital zu Gardelegen“ wie Hohn klingt.