Spott und Häme von Denkmalschützern Lächerliches Betonklotz-Denkmal in Gardelegen: Teures „Symbol für Systemversagen“
Denkmalschützer machen sich über den Betonklotz lustig, der jetzt statt des alten Backhauses in Gardelegen steht. Die „Sehenswürdigkeit“ kostete 100.000 Euro. Welche Vorwürfe sie erheben...
Aktualisiert: 26.09.2025, 09:38
Gardelegen. - Denkmaltag ist gerade vorbei. Hunderte Gardelegener ließen sich wieder begeistern - in diesem Jahr unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ Ein Slogan, der in Anbetracht der Entwicklung rund um das Backhaus für den Verein „Freunde Großes Hospital zu Gardelegen“ wie Hohn klingt.