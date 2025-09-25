weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Spott und Häme von Denkmalschützern: Lächerliches Betonklotz-Denkmal in Gardelegen: Teures „Symbol für Systemversagen“

Spott und Häme von Denkmalschützern Lächerliches Betonklotz-Denkmal in Gardelegen: Teures „Symbol für Systemversagen“

Denkmalschützer machen sich über den Betonklotz lustig, der jetzt statt des alten Backhauses in Gardelegen steht. Die „Sehenswürdigkeit“ kostete 100.000 Euro. Welche Vorwürfe sie erheben...

Von Gesine Biermann Aktualisiert: 26.09.2025, 09:38
Das Back- und Bethaus in Gardelegen kurz vor dem Abriss. Heute ist an dieser Stelle ein Betonklotz zu finden, den die Freunde Großes Hospital zu Gardelegen als „Symbol für das Systemversagen“ betrachten.
Das Back- und Bethaus in Gardelegen kurz vor dem Abriss. Heute ist an dieser Stelle ein Betonklotz zu finden, den die Freunde Großes Hospital zu Gardelegen als „Symbol für das Systemversagen“ betrachten. Archivfotos: Cornelia Ahlfeld

Gardelegen. - Denkmaltag ist gerade vorbei. Hunderte Gardelegener ließen sich wieder begeistern - in diesem Jahr unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ Ein Slogan, der in Anbetracht der Entwicklung rund um das Backhaus für den Verein „Freunde Großes Hospital zu Gardelegen“ wie Hohn klingt.