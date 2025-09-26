Außergewöhnliche Tier-Mensch-Beziehung Wie ein Rothirsch das Leben einer 89-Jährigen bereichert
Im altmärkischen Zichtau pflegt eine Seniorin eine einzigartige Freundschaft mit einem Rothirsch. Tägliche Besuche geben ihr Kraft - und dem Tier Sicherheit.
26.09.2025, 10:30
Zichtau. - Schon von Weitem ist das Rotwild-Männchen zu sehen. Muskulöser Körperbau mit braun-rotem Fell, gekrönt mit einem prächtigen Geweih. Kein Geringerer als Hirsch Heinrich. Zusammen mit seinem Rudel aus mehr als 20 Tieren, lebt er in dem fünf Hektar großen Rotwildgehege auf Gut in Zichtau.