Die neue Straße in das Gewerbegebiet von Königsborn sollte neue Firmen in die Gemeinde Biederitz locken. Doch bis auf ein Tor ist dort bis dato nicht viel passiert.

Trotz neuer Straße zur B1: Warum Firmen im Gewerbegebiet in Biederitz auf sich warten lassen

Zwischen dem Gelände der Bahn und einem lokalen Unternehmen in Königsborn steht seit Einweihung der neuen Straße ein verschlossenes Tor.

Biederitz/Königsborn. - 3,2 Millionen Euro hat die neue Gewerbegebietsstraße in Biederitz gekostet. Doch bis auf ein neues Tor, ist bislang wenig passiert. In der Gemeinde wirft das Fragen auf. Besonders in Bezug auf das Tor.