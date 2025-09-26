Große Enttäuschung in der Gemeinde Trotz neuer Straße zur B1: Warum Firmen im Gewerbegebiet in Biederitz auf sich warten lassen
Die neue Straße in das Gewerbegebiet von Königsborn sollte neue Firmen in die Gemeinde Biederitz locken. Doch bis auf ein Tor ist dort bis dato nicht viel passiert.
Biederitz/Königsborn. - 3,2 Millionen Euro hat die neue Gewerbegebietsstraße in Biederitz gekostet. Doch bis auf ein neues Tor, ist bislang wenig passiert. In der Gemeinde wirft das Fragen auf. Besonders in Bezug auf das Tor.