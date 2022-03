Letzlinger Heideschützen siegreich bei der Landesmeisterschaft Luftdruck

Den Blick auf die Deutsche Meisterschaft gerichtet, nahmen die Letzlinger Heideschützen an der Landesmeisterschaft Luftdruck teil und waren zum Teil sehr erfolgreich.

Niklas Rötz, Mio Meier, Hannah Meier und Phil Süß nahmen vom Letzlinger Heideschützennachwuchs an der Landesmeisterschaft teil.

Letzlingen (vs/ew) - Nach dem erfolgreichen Abschneiden der Letzlinger Heideschützen bei der Kreismeisterschaft im Sportschießen im Januar mit 24 Starts, darunter acht Kindern und Jugendliche, stand am vergangenen Wochenende die Landesmeisterschaft Luftdruck in Halberstadt an. Und wie Letzlingens Vereinsvorsitzender Carsten Neuber berichtete, konnten zwei Vereinsmitglieder einen Landesmeistertitel erringen.