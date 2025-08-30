Die Letzlinger Grundschule gehört zu den wenigen Schulen, die noch einen Schulgarten haben. Und der wird auch rege genutzt – vom Anbau, Pflege bis hin zur Ernte.

Die Jungen und Mädchen der ersten Klasse probieren sich durch das Obst und Gemüse, das zum Teil aus dem Schulgarten stammt.

Letzlingen. - In Gardelegen haben Schulgärten Seltenheitswert: Nur zwei der sieben Grundschulen der Einheitsgemeinde verfügen über ein eigenes grünes Klassenzimmer. Eine davon ist die Grundschule Letzlingen. Nicht weit vom Schulgebäude entfernt, liegt der kleine Schulgarten an der Colbitzer Straße, der in den vergangenen Jahren, dank Schülern, Lehrern und Eltern, wieder zu einem lebendigen Ort des Lernens und Staunens geworden ist. Dort wachsen regionales Obst und Gemüse, Kräuter und Blumen – ein kleines Stück Natur mitten im Schulalltag. Die stellvertretende Schulleiterin erklärt, warum Schulgärten so wichtig sind.