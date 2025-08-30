Die Einwohnerstunde der Stadtratssitzung am 28. August machte in Halberstadt viele Ängste und Sorgen in Sachen Windkraftnutzung sichtbar. Zweieinhalb Stunden stellten Bürger und Windkraftgegner Fragen.

Halberstädter haben viele Fragen zu möglichem Windpark vor den Toren der Stadt

Windräder auf dem Druiberg zwischen Dardesheim und Badersleben. 37 Anlagen waren es, 23 sollen durch 13 leistungsstärkere ersetzt werden. Stehen bei Halberstadt auch bald 12 Windräder?

Halberstadt. - Ein möglicher Windpark bei Halberstadt erregt aktuell die Gemüter vieler Bürger. In der Stadtratssitzung am Donnerstag nutzten sie die Chance der Einwohnerfragestunde, um ihre Ablehnung zu demonstrieren, auf die Gefahren von Windrädern hinzuweisen und Fragen an Verwaltung und Stadtrat zu stellen. Anlass ist ein Nutzungsvertrag für Flächen, auf denen Windräder entstehen könnten. Über diesen sollte der Rat entscheiden.