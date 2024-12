Glückliche Gesichter, die gab es am Sonntagabend nicht nur bei den Machern vom Tourismusverein Kalbe. Dieser hatte den Lichterglanz am Friedenseck-Teich organisiert.

Lichterglanz in Kalbe: So viele Besucher wie noch nie

Kalbe - Auch wenn es keine offizielle Erhebung der Besucherzahlen gibt: Aber der Lichterglanz 2024 dürfte als die wohl am besten besuchte Veranstaltung ihrer Art in die Geschichtsbücher von Kalbe eingehen.

Die Posaunenbläser aus Gladigau gehörten zu jenen, die die Veranstaltung musikalisch umrahmten. Foto: Cornelia Kaiser

Und das lag nicht nur am schönen Wetter und am freien Eintritt. Es hat sich nämlich herumgesprochen, dass am ersten Advent auf dem Gelände rund um den Friedenseck-Teich immer jede Menge geboten wird. Und das gilt nicht nur für die vorrangig selbstgemachten Verkaufsartikel. Vor allem deren kulinarische Vielfalt beeindruckte wieder und reichte vom Räucherfisch der Kalbenser Angelsportler bis hin zu Schokofrüchten, für die unter anderem die Klasse 7a der Sekundarschule sorgte. Aber natürlich durften auch der klassische Glühwein oder die knusprige Bratwurst nicht fehlen.

Die Compagnie Lapadou, hier mit Clown Nils, sorgte vor allem bei den Kindern für Spaß. Foto: Cornelia Kaiser

Aber auch das Unterhaltungsprogramm zog viele Besucher in den Bann. So zeigten sich vor allem die Kinder von den Darbietungen der Compagnie Lapadou, die aus zwei professionellen Clowns besteht, begeistert.

Im Angebot waren auch selbstgemachte Deko-Artikel. Foto: Cornelia Kaiser

Außerdem hatte der Nachwuchs selbst ein paar Auftritte. Das galt nicht nur für die Märchenland- und die Grundschulkinder, sondern auch für die Kalbenser Mädels, wie sich die von Volkmar Erl und Michael Krüger begleitete Mädchenband nennt. Abgerundet wurde das Programm von den Gladigauer Posaunenbläsern – und von unzähligen Lampen, Sternen und später auch von Schwedenfeuern, damit der Lichterglanz seinem Namen alle Ehre machen konnte.