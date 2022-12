Lösung für den Fachkräftemangel: Arbeiten bis 67?

Bundeskanzler Olaf Scholz möchte, dass mehr Menschen erst mit 67 in Rente gehen. Die Lösung für den Fachkräftemangel? Was Unternehmer aus Handwerk, Pflege und Reisebranche sagen...

Mit Anfang 60 fiebern viele Menschen dem Ruhestand entgegen. Arbeiten bis 67 – ist das überhaupt in allen Branchen möglich?

Gardelegen - Wer 45 Jahre in die Kasse eingezahlt hat, darf mit 63 ohne Abzüge in Rente gehen. Bundeskanzler Olaf Scholz möchte in Anbetracht des Fachkräftemangels, dass weniger Menschen diese Möglichkeit nutzen. Arbeiten bis 67: Wie realistisch ist das? Die Volksstimme hat bei Unternehmern, die Handwerker, Pflegekräfte und Berufskraftfahrer beschäftigen, nachgefragt.