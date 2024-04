Drömling - Magisch und märchenhaft ist der neue Drömlingsmoorpfad in Velsdorf. Und der wird am 6. April eingeweiht. Im Mittelpunkt steht ein ganz besondere Häuschen. Was es damit auf sich hat, wer darin wohnt, wird noch nicht verraten. Wer das Geheimnis lüften will, sollte den Spuren des Moorgeistes folgen.

Die Besucher des Einweihungsfestes werden dabei auf den Moorsumpfler und seine Freunde treffen. Zuvor jedoch müssen Aufgaben erfüllt werden, um das Rätsel im Drömlingsmoor zu lösen. Stift und Notizblock sind dabei unentbehrlich. Mit dabei ist auch die Wolfsburger Kinderbuchautorin Nicole Schaa. Sie hat die Geschichte dazu geschrieben und wird alle Kinder auf eine spannende Entdeckertour mitnehmen. Gestaltet hat den Moorpfad Marco Dörheit aus Vehlsdorf. Treffpunkt zur Einweihung ist um 15 Uhr am Sportplatz in Velsdorf. Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt sein.